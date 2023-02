Rafa Puente tras victoria de Pumas: 'No merecíamos otra semana complicada'

Rafael Puente dejó Claro que en estos momentos lo único que pasa por su cabeza es el presente, lo que suceda en un futuro es algo que no lo puede controlar. Por lo mientras, tiene claro que Pumas fue mejor que Mazatlán y que la unión del equipo se vio reflejada en el partido.

"Con base en las experiencias que he ido adquiriendo en mi vida, soy un convencido de que hay que disfrutar el camino y el día a día, el resultado al final uno no lo conoce y lo rigen mil variables que no puede controlar uno, pero el día a día sí lo puede controlar uno y si lo debe disfrutar, entonces yo realmente más que pensar en el futuro pienso en el presente, siempre partiendo del agradecimiento para con Dios en primera instancia y por supuesto para quien confió en mí", comentó Puente.

El entrenador mexicano destacó que se siente satisfecho por lo que han mostrado sus jugadores y solamente le queda seguir trabajando: "Me ocupo de trabajar todos los días, después que pase, no lo sé, lo dirá el tiempo.

“Estoy satisfecho principalmente por los jugadores, creo que ellos no merecían tener una semana tan complicada como la anterior que tuvimos, en varios lapsos de los partidos fuimos superiores al rival, desafortunadamente no fuimos capaces de sumar un punto".

Respecto a este encuentro, Rafael Puente tiene claro que los universitarios fueron superiores a los Cañoneros en el partido y la victoria es un resultado justo: "Con todo el respeto para el rival, creo que fuimos superiores de principio a fin y encuentro justo el triunfo, es una recompensa merecida para un grupo que nunca deja de trabajar, que nunca baja los brazos y que siempre intenta ser mejor cada entrenamiento y cada partido".

Finalmente, el timonel del equipo capitalino habló sobre los festejos de Eduardo Salvio y Juan Dinenno con él: "Este deporte siempre fue, ha sido, es y será de conjunto, eso somos, un equipo. Somos una familia y trabajamos como tal, obviamente en las buenas, en las malas y en las regulares, siempre estamos unidos, siempre nos decimos las cosas partiendo obviamente del respeto y de la constante inquietud y necesidad de mejorar. Al final es solo una muestra de lo que vivimos en el día a día, somos un grupo muy unido".

