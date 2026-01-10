Exjugador de Chivas saldrá de la Liga MX y cumplirá su deseo de jugar en el extranjero

El delantero mexicano Ángel Zaldívar está listo para cerrar un nuevo capítulo en su carrera profesional tras acordar su salida de FC Juárez para convertirse en nuevo jugador de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. De acuerdo con el diario Súperdeportivo, el atacante llegará al conjunto tico en una transferencia definitiva y firmará un contrato por dos años, con opción a uno más, una vez que supere la revisión médica.

La noticia se produce luego de una etapa complicada para el futbolista de 31 años con los Bravos, donde nunca logró consolidarse como titular indiscutido. A lo largo de su estancia en el club fronterizo, Zaldívar fue relegado con frecuencia al banquillo, situación que terminó por desgastar su relación deportiva con la institución.

Zaldívar será nuevo jugador del Alajuelense | MEXSPORT

Durante el último torneo de la Liga MX, el atacante originario de Guadalajara tuvo participación en 17 encuentros, cifras que reflejan cierta regularidad en convocatorias, pero no así en protagonismo dentro del terreno de juego. En ese lapso, apenas pudo registrar dos goles y una asistencia, números que quedaron por debajo de las expectativas tanto del club como del propio jugador.

La falta de continuidad fue un factor determinante en la decisión de buscar un nuevo destino. De acuerdo con reportes de prensa, Zaldívar fue informado de que su rol no cambiaría de cara a la temporada 2026, lo que aumentó su inconformidad y lo llevó a considerar seriamente una salida anticipada.

Zaldívar será nuevo jugador del Alajuelense | MEXSPORT

Además, la directiva de Juárez tendría planeado reforzar su ataque con un delantero argentino de experiencia, movimiento que prácticamente cerró la puerta a mayores oportunidades para el mexicano. Este escenario aceleró las negociaciones para concretar su salida y encontrar un equipo que le garantice más minutos y responsabilidad ofensiva.

Alajuelense aparece como un destino atractivo para Zaldívar, no solo por la estabilidad deportiva del club, sino también por el contexto favorable que viven actualmente los futbolistas mexicanos en el futbol costarricense. La liga ha demostrado ser un escaparate competitivo y una opción viable para relanzar carreras.

Zaldívar será nuevo jugador del Alajuelense | MEXSPORT

Un antecedente inmediato es el de Ronaldo Cisneros, también exjugador de Chivas, quien se convirtió en una de las grandes figuras de Alajuelense durante 2025. Su impacto fue inmediato y determinante en los objetivos del equipo rojinegro.

Cisneros fue pieza clave en la conquista del Apertura 2025, al marcar en la final frente al Deportivo Saprissa y conducir al club hacia su título número 31. Ese éxito genera altas expectativas alrededor de la llegada de Zaldívar, quien buscará seguir el mismo camino y recuperar protagonismo en una nueva etapa de su carrera.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.