Pumas: 'Chino' Huerta sabe que no pueden empezar mal el Apertura: 'Hay que ponernos las pilas'

César Huerta tiene Claro que Pumas debe de ponerse las pilas para este Apertura 2023, ya que, en caso de no hacerlo, podrían volver a quedar eliminados incluso antes de ingresar a la fase del repechaje.

Para el próximo campeonato de la Liga MX, los puestos para ingresar al repechaje se verán reducidos del lugar 12 al 10, por lo que los universitarios tendrán la consigna de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para ingresar ya sea directamente a la liguilla o colocarse en la repesca para volver a competir por el título.

Respecto a esta situación, Huerta comentó que será muy importante mantener el buen nivel desde la jornada 1, para no preocuparse en las últimas fechas: “También nosotros ya hay que ponernos las pilas, trabajar y no esperar hasta las últimas jornadas para tratar de salvar el torneo. Creo que desde la Jornada 1 tenemos que ser un poco más regulares y mantener en el torneo ese buen nivel".

Sin lugar a dudas, el 'Chino' será una pieza fundamental para que los del Pedregal consigan volver a meterse a la fiesta grande del futbol mexicano. Prueba de esto es el buen cierre que tuvo el torneo pasado con sus dos anotaciones en jornadas consecutivas (en la jornada 14 ante el Atlético de San Luis y en la jornada 15 ante Toluca).

Cabe destacar que el futbolista mexicano pasó de forma positiva las pruebas médicas que realizó el equipo universitario el pasado jueves y viernes, por lo que realizar el viaje a Acapulco con el resto de sus compañeros para dar inicio a la pretemporada rumbo al Apertura 2023.

Desde su llegada a Pumas, César Huerta no había podido disfrutar de esto por lo que dijo lo siguiente: “Creo que en las dos pretemporadas que he hecho con Pumas he tenido lesiones, yo creo que en esta esperamos primeramente la salud y yo creo que el trabajo es lo que siempre me ha dado y sé muy bien el camino”.

