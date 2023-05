Robert Ergas se gana a la afición al contar su afición a Pumas desde hace años

El lateral izquierdo, Robert Ergas, vivirá su primera experiencia en el futbol mexicano en Pumas; sin embargo, él ya cuenta con una historia con pasado universitario, por lo que buscará aportar con sus características ofensivas y defensivas a los objetivos del club.

Ergas ya ha podido vivir sus primeros días como felino, donde ha recibido el cariño de la afición y los jugadores del plantel. Ante este buen recibimiento, el uruguayo tiene claro que desea devolver todo eso con un buen rendimiento:

"Agradecerle al club y a la gente que me he encontrado en la calle, la verdad que me han dado una bienvenida muy buena....a Aldrete lo enfrente cuando estaba en Uruguay y a Sebas me ha dado una mano importante desde que llegué. Le agradezco a todos, porque es muy difícil llegar a un equipo nuevo y que ya está armado.

Cabe destacar que esta es la primera vez que Robert participará en la Liga MX, pero a pesar de eso, tiene un pasado azul y oro: "Tengo una anécdota y es que justo a mi cuñado en Uruguay, que era muy cercano a un empresario acá de México y era hincha fanático de Pumas y bueno, tengo algunas camisetas del año anterior y bueno, cosas del destino".

En cuanto a su estilo de juego, el sudamericano destacó su estilo ofensivo: "Ofensivamente, soy muy dinámico, soy mucho de pasar al ataque. Este mejore este último año y medio, 2 años muchísimos. La marca también que me hace cerrar bien el sector y bueno, el tema de pelota quieta también que normalmente lo he manejado."

Finalmente, el defensor charrúa señaló que el futbol mexicano está en un gran nivel y está en el top tres de América: "La verdad que muy alto (el nivel de competencia), es la realidad, hoy en día en América yo creo que está Brasil, México y Argentina".

