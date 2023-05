Pumas: Robert Ergas aprobó exámenes médicos a pesar de estar inactivo desde octubre de 2022

Robert Ergas se presentó a las instalaciones de la Dirección de Medicina del Deporte para realizar los exámenes médicos junto con el segundo grupo del plantel de Pumas. El uruguayo aprobó estos exámenes médicos a pesar de que desde octubre del 2022 no ha jugado un partido.

"Salieron muy bien las pruebas, inclusive las previas para la firma de contrato. Estaba muy bien preparado físicamente en Uruguay, esperando a que se diera la oportunidad y se resolviera está situación (fichar con Pumas)", comentó Ergas.

Cabe destacar que el lateral izquierdo no ha pisado una cancha desde el pasado 23 de octubre del 2022. En la que el entonces pertenecía al equipo de Cerro Largo y perdió por 2-0 ante Peñarol. Desde entonces ha permanecido sin equipo y únicamente ha realizado trabajos físicos para mantenerse en buen estado.

Respecto a esta situación, Robert explicó por qué no había firmado con algún otro equipo: "El último lapso que no tuve continuidad fue realmente por rechazar ofertas, realmente económicamente no eran buenas para mi familia ni para mí, entonces priorice el estar más tiempo con mi familia, con mis hijos, que hace mucho que estuve afuera del país".

