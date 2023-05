Gansito Padilla, tras polémica de Reyes, recordó el día que Zague lo regañó por teñirse el cabello

Israel Reyes, defensa del América se encuentra en el 'ojo del huracán' actualmente por su bajo rendimiento en la Liguilla del Clausura 2023, aunado su relación con Nailea Vidrio ha estado en boca de los fanáticos por irse de vacaciones dos días después de la eliminación de las Águilas ante Chivas y después de pintarse el cabello junto con la exjugadora de León y Cruz Azul Femenil.

Es por eso que, una leyenda del América le mandó un mensaje a Reyes para que demuestre su nivel deportivo. Fue Aaron 'Gansito' Padilla quien le recomendó hacerse notar por su futbol y no por los temas extracanchas.

En su mensaje, Padilla recordó una anécdota que vivió con Luis Roberto Alves 'Zague', quien le llamó la atención por teñirse el cabello en sus inicios como jugadores de la institución de Coapa.

“Llegué al América, tenía el pelo de ese color. Día siguiente me sentó Zague en su oficina: 'No te equivoques, estás en el club más grande. ¿Quieres hacerte notar y lucir? Luce jugando futbol y dentro de la cancha, no fuera de ella con esas payasadas'. Ahí entendí dónde estaba. Hagan lo mismo”, señaló Gansito respondiendo a un tuit donde mostraba la foto de Israel Reyes y Nailea Vidrio con sus cabellos teñidos.

