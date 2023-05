Paige Spiranac deja el golf y se convierte en stripper; se llamará 'Sandy Mounds'

Paige Spiranac, influencer y exgolfista de Estados Unidos, decidió pobrarse como stripper, pues siempre es cuestionada sobre a qué se dedica y por eso decidió subirse al 'pole dance'.

“Me han preguntado por años si soy stripper o golfista. Hoy lo averiguaremos”, publicó Spiranac con unas sensuales fotos en Instagram. Por su parte, en YouTube también contó cómo fue su nuevo camino y su audición.

“Estoy emocionada por esta oportunidad, por retarme a mí misma y presionarme para hacer algo que está fuera de mi zona confort. Realmente no estoy preparado para hacer esto, no puedo bailar, no tengo fuerza en la parte superior del cuerpo. Veremos cómo va, pero si los seguidores y la gente piensan que puedo hacerlo, entonces creo que puedo hacerlo”, contó.

Asimismo, Paige Spiranac señaló que se cambiará de nombre y ahora usará el de 'Sandy Mounds' como parte de esta nueva etapa. Todo iba de buena forma, pero al final del video reveló que se trataba de una simple broma, y que lo hizo para responder de manera cómica las críticas que recibe en redes sociales.

Actualmente Paige cuenta con 3.7 millones de seguidores en Instagram, es fanática del golf y lo practicó de manera profesional entre 2016 y 2016, sin embargo, lo dejó para convertirse en influencer y dar tips sobre el deporte.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MADRE DE PRESUNTO ASALTANTE ABATIDO FUERA DE UN OXXO LLORA POR SU HIJO: '¡MI BEBÉ, MI BEBÉ!'