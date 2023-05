Henry Martìn publicó un mensaje en sus redes sociales una semana después de que América fue eliminado por Chivas en las Semifinales de la Liga MX.

El delantero de Las Águilas no se había pronunciado al respecto, fue hasta este domingo cuando Henry ofreció unas palabras a los seguidores americanistas.

"Ha pasado una semana y no tengo palabras que puedan cambiar lo sucedido. Me cuesta mucho porque este torneo se sentía diferente. Teníamos un gran grupo, en lo individual y en lo grupal, todos con gran motivación y enfocados en conseguir el título.", se puede leer en el tuit.

Además, el futbolista mencionó que los reclamos de la gente son con justa razón y a su vez agradeció el apoyo brindado por la afición.

"Desafortunadamente las cosas no siempre salen como esperamos y es difícil pero hay que aceptarlo. Cometimos errores que nos costaron la eliminación y no queda mas que dar la cara, aceptar el reclamo de nuestra afición, porque fallamos y no hay excusas.

"Solo quiero agradecerles por todo su apoyo y decirles que esto me duele tanto como a ustedes pero sé que la única forma de compensarlo será ganando campeonatos.", escribió La Bomba.

Finalmente, Henry pidió confianza, pues considera que tarde o temprano llegará la 14 para los de Coapa.

"Ánimo azulcremas! La vida siempre te da revanchas y buscaremos la nuestra. Recuerden que esto es América y volveremos a levantar vuelo!", sentenció

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:¿DIEGO VALDÉS SE QUEDA EN AMÉRICA? EL CHILENO Y EL MENSAJE A LA AFICIÓN SOBRE SU FUTURO