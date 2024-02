Pumas, con mayor efectividad cuando no juega a mediodía

Por segunda ocasión en el Clausura 2024, los Pumas juegan en el Estadio Olímpico Universitario a mediodía, horario que no es de su agrado, de acuerdo con 'Toto' Salvio. Además de mostrar su descontento, desde el Apertura 2023 hasta este torneo, los Universitarios, cuando no juegan a plena luz del día, presentan una mayor efectividad de resultados.

Desde el torneo anterior, sin contar los duelos de Liguilla ante Chivas y Tigres, los Felinos han disputado 11 juegos en Ciudad Universitaria, de los cuales cinco han sido en domingo a las 12, mientras que los otros seis se dividen en diferentes días y horarios.

De los cinco partidos a mediodía, los Pumas tienen un registro de tres victorias (3-2 vs San Luis, 3-0 vs Atlas y 1-0 vs Juárez), un empate (0-0 vs Mazatlán) y una derrota (0-1 vs Rayados de Monterrey), con siete goles a favor y tres en contra. Sin embargo, en dos de esos cinco duelos, los universitarios no han podido anotar gol.

A diferencia de los juegos en pleno rayo de sol, el conjunto universitario, en los seis partidos que ha disputado fuera de su 'horario tradicional' desde el torneo anterior a este, ha anotado en cada uno de esos partidos, además de que mantiene un invicto en dichas circunstancias.

Como locales, con juegos que van desde las 17:00 horas hasta las 21:00, los Pumas tienen un saldo de cuatro triunfos (tres en el Apertura 2023 y uno en el Clausura 2024) y dos empates (uno en el AP23 y otro en el CL24) con 13 goles a favor y cinco en contra.

Además de mejorar en efectividad como locales, los juegos de Pumas, al no ser a mediodía, prometen mayor espectáculo. En los duelos a las 12, el promedio de goles es de dos por partido, mientras que, en un horario vespertino o nocturno, el promedio de tantos asciende a tres tantos por cada 90 minutos.

