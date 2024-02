Super Bowl 2024: ¿A qué hora será el kickoff del juego entre Chiefs y 49ers?

No hay plaza que no se cumpla, ni fecha que no llegue y este domingo 11 de febrero es el Super Bowl 2024 entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada en un juego que promete emoción.

El kickoff, que dará inicio a la emoción del Super Domingo LVIII será en punto de las 17:40 horas del centro de México cuando se tire la patada inicial y comience el primer ataque. En el Allegiant Stadaium, serán las 18:40 horas.

Aunque en las transmisiones de diferentes canales deportivos que pasaran el partido, la sintonización previa iniciará desde las 17:00 horas para los datos, imágenes y videos antes del comienzo de juego, pues se espera una fiesta total en las calles de la Ciudad del Pecado.

Hora del Halftime Show del Super Bowl 2024

Este Super Bowl LVIII contará con la presencia de Usher para el Show de Medio Tiempo, donde se esperan invitados como Ludacris o Justin Bieber, y está programado para dar inicio a las 18:40 horas de la Ciudad de México.

Aunque dicho evento, que es de lo más visto durante todo el Super Tazón, puede estar sujeto a pequeños cambios de horarios, pues depende del ritmo de juego se puede adelantar, muy rara la vez, o atrasar por algunos minutos.

Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers: ¿Dónde y cuándo ver el Super Bowl 2024 EN VIVO?

Día: domingo 11 de febrero

Hora: La transmisión iniciará a las 17:00 horas, pero el kick off será a las 17:40 horas de la CDMX

Lugar: Allegiant Stadium de Las Vegas, nevada

Transmisión: Canal 5, Canal 7, ESPN, Fox Sports, Star+, NFL Game Pass y ViX+

Recuerda que podrás seguir el partido a través de RÉCORD con su tradicional ‘Minuto a Minuto’.

