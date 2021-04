Pumas: ¿Con qué opciones de Repechaje llega a falta de dos jornadas?

Pumas se está jugando su futuro, prácticamente todo el torneo. Y es que este viernes visitan al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc y para que la esperanza auriazul de estar mínimo en el Repechaje, se mantenga viva, tienen que vencer a como de lugar a La Franja; sin embargo, no será labor sencilla.

Hasta este momento, con 17 puntos Universidad se ubica en el lugar 13 de la Tabla General del Guard1anes 2021, por lo que de quedar así no alcanzaría siquiera estar en el Repechaje y mucho menos en la Liguilla, por lo que para mejorar su situación no tienen mayor opción que salir de la casa del Puebla con el triunfo.

Y aunque Pumas ha ido en franca mejoría con el paso de los partidos, el enfrentamiento con los poblanos no será sencillo, pues La Franja es el tercer lugar general y la sorpresa del torneo, pero además visitar el Cuauhtémoc no es algo que a los universitarios les caiga bien, porque es un estadio en el que no ganan desde el Torneo Apertura 2017 (0-3) y desde entonces han jugado ahí tres veces más, de las cuales Pumas perdió dos y empató la otra.

Además de que en esta temporada, Puebla ha jugado ocho partidos como local y sólo ha perdido dos, empató tres y ha ganado cuatro, por lo que no es sencillo salir de la Angelópolis con puntos.

Al final, para que las aspiraciones de Pumas se mantengan y puedan realizarse tienen que ganarle este viernes al Puebla, porque un resultado positivo además de mejorar su situación en la Tabla General, servirá para que lleguen a la última jornada ante América motivados para ganar y ahí probablemente, concretar su lugar en la Liguilla.

PANORAMAS

Si gana, llegaría a 20 puntos y eso puede colocar a Pumas incluso, hasta el lugar ocho, pero siempre y cuando Toluca, Chivas, Tigres, Querétaro y Mazatlán no sumen, pero sobre todo que no ganen.

Si empata llegaría a 18 puntos y pelearán directamente con Mazatlán y Querétaro que tienen la misma cantidad. Subiría de lugar siempre y cuando Gallos y los mazatlecos no sumen, y que la diferencia de goles de Pumas, sea mejor.

Si pierden, la esperanza de entrar a Repechaje estaría en que ganen en la última fecha al América y que sus rivales directos en la Tabla, no sumen un solo punto.

