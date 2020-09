Pumas: Favio Álvarez reconoció su equivocación ante Necaxa y se disculpó por la expulsión

Las disculpas por parte de jugadores de Pumas, no llegaron sólo de parte de Juan Manuel Iturbe, sino que también Favio Álvarez hizo lo mismo.

Y es que el mediocampista argentino salió expulsado al minuto 12 del partido que el sábado empataron a un tanto con Necaxa, y por ello, en sus redes sociales se disculpó con el equipo y los aficionados.

"A mí más que a nadie me duele dejar al equipo con un jugador menos, me equivoqué y me hago cargo. Seguramente con '11', tanto el partido como el resultado hubiera sido otro, pero tengo un equipo que va para adelante sin importar las circunstancias ni resultado. Gracias banda, gran esfuerzo", expresó el jugador auriazul.

En lo que va del torneo, Favio Álvarez ha jugado 10 partidos, nueve como titular y ha metido un gol; sin embargo, en el duelo ante Rayos fue expulsado por una entrada temeraria.

