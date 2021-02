Pumas: Gabriel Torres no debutará contra Rayados; Montejano se lesionó y es duda

Este sábado ante Rayados no ocurrirá el debut del delantero Gabriel Torres con Pumas. Y es que RÉCORD pudo saber que, aunque el atacante panameño ya entrenó y viajó con el equipo a Monterrey, aún no está considerado para jugar; sin embargo, aún no está completamente decidido quién ocupará la delantera auriazul, pues Emanuel Montejano se lesionó y está en duda.

En el partido pasado ante Atlas, el joven canterano Emanuel Montejano salió de cambio por una lesión en la clavícula izquierda, por lo que será hasta mañana sábado cuando el cuerpo técnico encabezado por Andrés Lillini decida si es que el juvenil jugará o no ante Rayados, aunque lo más probable es que sí, pues la lesión no fue grave.

Cabe recordar que el delantero titular Juan Ignacio Dinenno, sufrió una lesión muscular en la Jornada 2 del torneo, y su recuperación se tiene considerada para entre tres y cuatro semanas, y por ello se apuró la contratación del panameño Gabriel Torres.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GABY TORRES: 'OJALÁ DINENNO SE RECUPERE PRONTO PARA HACER UNA BUENA DUPLA DE ATAQUE'

Respecto a otras opciones en la delantera de Pumas, se encuentra el juvenil Jacob Morales, quien justamente debutó al entrar de cambio por Montejano.