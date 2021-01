Mientras Míchel González fue entrenador de Pumas, Juan Manuel Iturbe no la pasó bien, ya que no fue considerado por el técnico y al siguiente torneo se fue prestado a Pachuca. A partir de entonces se dijo que entre el futbolista y el español la relación estaba fracturada, al grado de ser el factor para que Míchel renunciara.

Y todos esos rumores sí incomodaron a Iturbe, así lo reconoció el jugador, quien compartió lo que vivió mientras Míchel estuvo al mando.

“Un poquito me incomodaba (lo que se decía) por cómo se decían las cosas que no fueron así al menos de parte mía, porque no le falté al respeto a nadie, ni al cuerpo técnico ni a mis compañeros.

“Las cosas que se dicen de mi persona que incomodaban, creo que no se tomaban a pecho en el grupo porque sabían cómo eran las cosas, no mortificaba al grupo, pero a mi un poco sí porque no quería que mi nombre se manchara por lo que decían sin razón”, dijo a RÉCORD.

Al ser cuestionado sobre si es que todo lo que vivió en algún momento lo hizo sentir poco valorado por su club, Juan Manuel Iturbe dijo que no, pues confiaba plenamente en su capacidad.

“No desvalorado, pero sí un poco decepcionado porque en el equipo siempre trato de dar lo mejor. No me sentí tan mal porque yo sabía lo que era y lo que podía aportar al equipo”, explicó.

