Pumas: Iturbe reconoció urgencia por sumar ante León para mantener opciones de Liguilla

Pumas lleva una sola victoria en el torneo y por ello están conscientes de que si el domingo no suman venciendo al León, la posibilidad de entrar a la Liguilla estará muy lejana, así lo reconoció Juan Manuel Iturbe, quien descartó que este juego sea una revancha luego de que La Fiera los venciera en la Final pasada.

"Nos urge poder sumar, ya no tenemos margen de error, si no sumamos se nos va a complicar, no es una revancha, pero es un partido muy importante para sacar el momento que estamos pasando porque no merecemos estar ahí", señaló.

En tanto, el atacante paraguayo enfatizó que los universitarios están trabajando fuerte para encontrar la manera de revertir la mala situación por la que atraviesan.

"No pensamos en que estaría fallando, sino que estamos buscando las soluciones, no es nada fácil porque los equipos ya vienen de otra manera.



"El torneo pasado no sabían de qué estaba hecho Pumas y ahora están preparándose mejor, pero nosotros tenemos que trabajar duro, sabemos que no es nada fácil y estamos buscando soluciones para revertir la situación que nos toca", señaló.

