Pumas: Iturbe reveló que lo sucedido con Míchel lo hizo más fuerte mentalmente

Míchel González, extécnico de Juan Manuel Iturbe, y fue la fortaleza. Así lo aseguró el jugador auriazul, quien habló sobre el hecho de que con el entrenador español no tuvo oportunidad de jugar, pero ahora con Andrés Lillini las cosas son diferentes. , extécnico de Pumas , le dejó un aprendizaje a, y fue la fortaleza. Así lo aseguró el jugador auriazul, quien habló sobre el hecho de que con el entrenador español no tuvo oportunidad de jugar, pero ahora conlas cosas son diferentes.

“Con Míchel nunca tuve la oportunidad de una pretemporada como se debía. Si recuerdan, cuando Míchel llega, llego un mes después, y venía de una competencia sin muchos minutos, y me costó mucho adaptarme a lo que quería Míchel, traté de todas las maneras posibles de ponerme bien físicamente, pero no pude. Creo que lo de Míchel hizo que estuviera más fuerte mentalmente, y hoy en día con más confianza, con muchas cosas que no pude hacer con él. Es la enseñanza que me deja la vida y hay que aprovecharla y no dejar pasar esta oportunidad.

“Agradezco a este nuevo cuerpo técnico que me ha dado la confianza de demostrar lo que hoy en día puedo hacer, sinceramente me sentía muy bien, desde Pachuca venía con una mentalidad de que debía hacerlo bien porque era lo que me convenía, lo que quería, y con Míchel no se pudieron dar las cosas, necesitaba sólo una oportunidad como la que Andrés e Israel me han dado, pero también es logro de todos mis compañeros y estoy muy agradecido con todos”, dijo.

Respecto a si se irá o no de Pumas al futbol italiano como se ha rumorado, Iturbe aseguró que hasta el momento él no sabe nada.

“De los rumores no sé nada, sé que el 5 de octubre cierra el mercado de pases en Europa y estoy enfocado en Pumas. No pregunto y no dialogo con mi representante hasta que ellos me digan. Estoy al 100 en Pumas y la cabeza está acá”, indicó.

