Pumas: Juan Manuel Iturbe Iturbe afirmó que se crecen ante las críticas

Juan Manuel Iturbe, quien dejó claro que tanto él como sus compañeros y el resto del club, se crecen ante las críticas que se les han dado respecto a que no tienen el futbol suficiente para ser protagonista en el actual torneo. Entre más se desconfié de Pumas , los jugadores mejor se sienten, así lo aseguróquien dejó claro que tanto él como sus compañeros y el resto del club, se crecen ante las críticas que se les han dado respecto a que no tienen el futbol suficiente para ser protagonista en el actual torneo.

“Que la gente, la prensa, todos que sigan desconfiando de nosotros, sigan diciendo que no servimos para nada, que somos un rival muy fácil, que no tenemos técnico, eso nos da fortaleza como grupo y quiero que todos mis compañeros, cuerpo técnico, directiva poder demostrarlo dentro de la cancha y no hablando”, indicó.

Al margen, Juan Manuel Iturbe habló sobre la primera derrota (2-0 ante León) que sufrieron en el torneo y reconoció que era una situación que tenían que vivir. Además de que recalcó que la expulsión del portero Alfredo Talavera fue injusta.

“De perder iba a pasar tarde o temprano y lo hicimos con un gran rival como León que desde hace dos años juega increíble; nos tocó con un grandísimo equipo que nos dio una bofetada para despertar y encarar lo que viene. Lastimosamente tuvimos la expulsión de Talavera que fue injusta y que se vio en todos lados. Con 10 hombres y los jugadores que ellos tienen fue difícil. Esperamos la revancha”, señaló.

