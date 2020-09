Andrés Lillini: 'El invicto era una cuestión de estadística'

El haber perdido contra León la racha invicta que Pumas mantenía es una cuestión estadística para el técnico Andrés Lillini, y aunque aceptó que el resultado genera un grado de tristeza, dejó en claro que el conjunto auriazul deberá volver a buscar las victorias en los próximos juegos.

“Se perdió un partido que me duele mucho, que fuimos superados, estoy triste porque no me gusta perder, no me gusta ver a mis jugadores abatidos, pero lo que viene es mucho más, el invicto era una cuestión de estadística, pero ahora lo que viene es siempre un paso hacia delante. Tenemos que volver a la senda del triunfo”, declaró en conferencia de prensa.

En cuanto a la expulsión del arquero Alfredo Talavera, el estratega felino consideró que es cuestión de perspectivas y pudo ser una decisión un tanto apresurada por parte del silbante César Ramos, aunque afirmó son errores humanos de los que nadie está exento.

“Desde la banca uno ve todo con mucha adrenalina, no teníamos noción de las situaciones, a veces el protagonismo del árbitro en forma desmedida hace que el juego no pase a ser de los futbolistas. Creo que la expulsión se apresuró, no era para una amarilla, y cuestionamientos del penal también, pero creo que son errores humanos como los cometo yo cuando planteo un partido o hago algún cambio mal”, apuntó.

