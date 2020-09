León: Fernando Navarro encuentra en Pumas un parámetro en la lucha por la cima de la Liga MX

Pumas es el mejor sinodal que el León pueda tener. Y es que está noche La Fiera recibirá a los auriazules que son el único equipo invicto y entre ambos felinos están peleando los primeros lugares de la Tabla General, por lo que para Fernando Navarro, defensa esmeralda, será un partido importante de ganar.

“Nos preparamos para un partido que puede ser de alguna manera un parteaguas para seguir en una buena racha, pero ganarle a uno de los equipos con los que estamos compitiendo por los primeros puestos hace seguir con esta buena racha y despegarnos de los más equipos posibles.

“Es de los equipos que están peleando y sería importante ganarle a los que están arriba porque te dan un parámetro, ganando sabiendo que vas por buen camino y que se tiene que seguir trabajando, y de no ser así, para saber qué te está faltando para ganarle a esos equipos”, dijo a RÉCORD.

En tanto, el lateral derecho del León reconoció que tanto él como sus compañeros han cometido una serie de errores que les han costado; sin embargo, destacó que mientras se mantengan humildes y con los pies en el suelo, podrán seguir obteniendo buenos resultados.

“Debemos seguir con esa humildad que hemos logrado hasta cierto punto, aunque hemos tenido partidos en los que quizá no hemos sido tan humildes, hemos pecado en la parte de no tener ese sacrificio y de alguna manera respeto por nuestro trabajo, lo hemos hecho en muy pocas ocasiones, pero es algo que no nos podemos permitir y tenemos que tomar tanto los elogios con muchísima humildad sabiendo que no somos mejores que nadie sino nos sacrificamos y ponemos al cien nuestro trabajo”, expresó.