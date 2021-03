Pumas: Julio González pidió no culpar sólo a los delanteros por falta de gol

Aunque en el plantel de Pumas haya diferencia de edades o de experiencia, para el portero Julio González todos tienen la misma responsabilidad ante el mal momento que atraviesan. Incluso dijo que la falta de gol no es sólo culpa de los delanteros.

"Cuando estás en Primera División todos los jugadores somos iguales, seas chavo, mexicano, extranjero, todos tenemos que responder a la institución que representamos que es Pumas, yo creo que ahorita todos no estamos en nuestro mejor nivel y somos muy conscientes. Todos tenemos que dar más.

"No podemos echarle la culpa a Dinenno, a Gabriel o a Montejano, el peso del gol no puede caer sólo en los delanteros, tenemos que mejorar el funcionamiento y mejorar todos, y darle opciones a nuestros delanteros", dijo el portero quien jugó el domingo ante Chivas por el resfriado de Alfredo Talavera.

"Yo estoy preparado siempre para cuando me toque jugar. Cuando me dijeron que 'Tala' no iba a jugar sabía que tenía que hacerlo de la mejor manera".

