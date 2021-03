Andrés Lillini sigue siendo el técnico de Pumas, a pesar de que perdió ante Chivas (2-1). Y es que a pesar de que los resultados no se le han dado a Universidad en el torneo, el timonel argentino dejó claro que cuando las cosas ya no marchen cómo quiere, él mismo será quien le diga adiós a los felinos. Incluso dijo que siente claramente el apoyo de sus jugadores.

“Sí lo siento (el apoyo), porque (los jugadores) se pueden equivocar, pero corren. No hace falta que los zopilotes empiecen a revolotear, que se queden tranquilos los agentes, si molesto me voy a hacer a un lado, si es que los jugadores no tienen actitud y hoy por lo menos sí. Si la situación no va no tengo nada que hacer aquí. Tranquilos, hay tiempo todavía”, dijo.

Incluso, el entrenador argentino fue tajante, al decir que a partir de la derrota ante el Rebaño, ningún integrante del equipo dirá absolutamente nada, pues tienen que enfocarse en trabajar. Además de que explicó que los cambios que hizo en el 11 titular y los cambios fueron con la intención de mejorar el equipo.

“Estamos en un lugar donde la institución no se merece y nosotros somos los responsables, es que nadie abra la boca es momento de no abrir la boca. De las decisiones que tomé de Jerónimo, Gutiérrez y Álvarez, fueron decisiones totalmente técnicas donde quise ver si con ese movimiento podíamos tener mejor juego, y nada mas que eso", señaló Lillini, quien respecto a la ausencia del portero Alfredo Talavera, dijo que tiene sólo una gripa muy fuerte de la cual va a recuperarse.

