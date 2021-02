Pumas: Lillini, conforme con el esfuerzo de los felinos en polémica derrota ante Toluca

La visita al 'Infierno' le costó una derrota más a Pumas, marcador que fue afectado por una polémica decisión arbitral; sin embargo, el estratega Andrés Lillini se dijo conforme por el esfuerzo que hicieron sus dirigidos.

“El equipo creo que jugó el mejor partido de los seis que hemos disputado y me voy muy conforme por el esfuerzo que han hecho, no me gusta perder, me duele mucho. Tenemos que salir adelante porque esto es futbol”, declaró en conferencia.

Y aunque aseguró que este año ha sido diferente en comparación con su primer semestre al frente del equipo auriazul, consideró deben digerir las derrotas y no poner excusas, sino convertirlas en esfuerzo.

"Bien, las derrotas me golpean mucho, es la peor parte del futbol, asimilar das derrotas. El año pasado todo fue muy dulce y este año no viene bien la situación, ya van dos veces que ni los árbitros tenemos a favor, las excusas no sirven de nada, las tenemos que transformar en esfuerzo”, expresó.

