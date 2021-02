Liga MX: Toluca venció a los Pumas con polémica y tomó el liderato de la competencia

Toluca demostró nuevamente porque es uno de los mejores equipos del torneo, pues venció 1-0 a unos Pumas que no logran encontrarse con su mejor versión, aunque esta vez el arbitraje intervino y evitó que sumaran.

Pumas no llegaba con un sólo pronóstico a favor, pues se enfrentaban a uno de los mejores equipos del torneo, al Toluca y que no ha perdido un solo partido de local, por lo que el panorama auriazul no lucía nada alentador.

Y por lo menos en el primer tiempo, las llegadas de ambos equipos fueron pocas, pero sobre todo las de los universitarios, pues en el ataque traen la pólvora más mojada que nunca y últimamente nada les sale bien.

Pero justo al arranque de la segunda mitad, Favio Álvarez desbordó, le dejó a la pelota a Juan Pablo Vigón, quien disparó y anotó el que parecía el cuarto tanto del torneo, pero de inmediato y sin dudar, el árbitro Luis Santander acudió al VAR y anuló el gol por el supuesto fuera de lugar de Emanuel Montejano.

Y tanto que le costó a Pumas llegar al área rival, disparar, y le quitan un gol de manera equivocada.

Pero no se podía perder de vista que enfrente estaban los Diablos Rojos, que en el Guard1anes 2021 han sido claros, certeros y sobre todo en su casa, y ante Pumas no fue la excepción.

Pues a los 87 minutos de juego, el conjunto escarlata, de la mano de Alexis Canelo, llegaron a la portería de felina y anotaron el gol con el que se mantienen invictos en el Estadio Nemesio Diez.

Mientras que Pumas sigue sin encontrar rumbo y sin reconciliarse con el gol.