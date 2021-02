Martín Romagnoli: 'Cristante y Talavera son porteros diferentes, pero me quedó con Hernán'

Martín Romagnoli sabe perfectamente lo que es jugar con Toluca y con Pumas, y aunque reconoce la grandeza de ambos, sin duda que su cariño por los Diablos Rojos es diferente, ya que además de haber sido Campeón en dos ocasiones (Ape. 08 y Bic. 10), ahí tuvo como compañeros a Hernán Cristante y Alfredo Talavera.

Y hoy que ambos equipos se enfrentan, y el argentino es el técnico de Toluca y Talavera el arquero felino, Romagnoli compartió con RÉCORD de su relación con ambos y cómo fue convivir con ellos.

“Es difícil, son arqueros diferentes. Yo me quedo con Hernán porque es una relación más cercana y Alfredo me tocó más joven.

“Cuando llegué a Toluca (Clau. 08) me tocó primero estar con Hernán, fue la persona que me abrió las puertas, me dio la bienvenida, me ayudó un montón a la adaptación, me recibió muy bien en su casa, en el club, lo considero un gran amigo, fue fundamental para mi, me apoyé mucho en él, por eso en el tema personal es un grande y en la parte deportiva todos lo sabemos, es de los mejores arqueros que han estado en México, un portero ganador, líder en el campo, en el vestidor, un arquero con mucha ubicación en la portería, era un arquero muy completo y en su momento para nosotros fue fundamental para ganar lo que pudimos”, compartió con RÉCORD.

En lo que respecta a su relación con Alfredo Talavera, Martín dijo que fue distinta por la diferencia de edad: “Alfredo me tocó en su momento joven, cuando llegó a Toluca y se fue haciendo su lugar a base de trabajo, profesionalismo y esfuerzo, y también como persona fue muy bien, aunque yo era más grande y con más tiempo en el club y él joven, pero Alfredo muy bien, siempre con disposición, queriendo ganar, aprender porque es una persona ganadora”, dijo el argentino.

NO SE ARREPIENTE DE SU PASO POR PUMAS

Martín Romagnoli salió de Toluca y jugó por cinco torneos con Pumas (del Ape. 12 al Ape. 14), equipo con el que no le fue bien, pues entre otras cosas, en aquellos años la escuadra universitaria cambió de entrenador en varias ocasiones; sin embargo, el exmediocampista argentino dejó claro que no se arrepiente de haber sido felino en la recta final de su carrera, pues dos torneos después, se retiró jugando en Atlante.

“No, para nada (no se arrepiente). En aquel momento las cosas se dieron así, la decisión fue tomada creo que bien, había que tomar decisiones y apareció Pumas, un equipo que también es grande en México, con mucha historia, se dio la posibilidad, la tomé y no estoy arrepentido de haberlo hecho, y si bien deportivamente no tuve los éxitos que hubo en Toluca, la gente de Pumas también lo tiene bien valorado por la entrega que tuve en el club”, dijo.

