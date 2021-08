Pumas: Lillini descartó favoritismo entre extranjeros y mexicanos al elegir jugadores

Andrés Lillini dejó claro que en sus alineaciones con Pumas no hace diferencias entre jugadores nacionales, extranjeros o canteranos. El entrenador felino aseguró que utiliza a los elementos que considera podrán sacar el resultado y no tiene favoritismos.

“No voy a tolerar esta diferencia que se hace, dejo los futbolistas que creo que pueden salvar un partido, no hago diferencias con nadie, sino no hubiese debutado a los jugadores de cantera que debuté. No hay diferencia, he puesto chicos de fuerza básicas, siempre he mantenido cinco o seis de fuerzas básicas”, manifestó en conferencia.

Sin embargo, exteriorizó la tristeza que le causa ver que algunos de sus dirigidos no pueden hacer lo que tienen en mente y aunque consideró que se les debe quitar presión, también tienen que mejorar, pues ya no son jugadores de fuerzas básicas, ahora ya están de primera división.

“Me entra una gran tristeza cuando el jugador no puede hacer lo que tiene que hacer. Uno elige en la semana lo que mejor piensa que puede poner. Tenemos 22 jugadores, hacen el máximo esfuerzo, a veces sale, a veces no. Tenemos que ser sólidos, sacarles la presión, pero tenemos que afrontar, que mejorar, ya no son chicos, no son jugadores de cantera, son de primera división”, expresó.

