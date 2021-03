Pumas: Pablo Barrera, "ilusionado" con retirarse como auriazul

Pablo Barrera declaró en entrevista con RÉCORD que le ilusiona la idea de volver a jugar en Pumas, club en el que desea culminar su carrera como futbolista profesional y posteriormente encargarse de entrenar a los equipos de la Cantera.

"En estos tiempos es complicado que te puedas retirar en el equipo que empezaste, claro que eso a mí me gustaría, me encantaría retírame en Pumas, sobre todo seguir en el futbol, porque estoy haciendo mi curso de entrenador y estaría perfecto retirarme en Pumas y después poder ayudar a los canteranos para aportar mi granito de arena. Ojalá se pueda, esa es una ilusión que tengo y ojalá más adelante se pueda dar", señaló para este diario.

Barrera no ocultó su cariño por la escuadra auriazul, e incluso advirtió, que en caso de anotarle gol a su exequipo no lo celebraría por el respeto que le tiene a la institución.

“No lo celebraría (si anota gol) porque le debo mucho a la institución (Pumas), a mis compañeros, a la gente que trabaja ahí, a los directivos, entrenadores porque hace mucho tiempo que los conozco, entonces no lo celebraría”, advirtió.

El Dinamita, lamentó el mal paso por el que atraviesan los Felinos en el torneo; sin embargo, pese a que será un partido especial para él, dejó en claro que desea obtener el triunfo con el conjunto potosino.

"He platicado con algunos compañeros (de Pumas) y tampoco logran entender que está pasando ahí, la verdad los partidos que he visto no han jugado mal, pero no se les han dado los resultados, pero va a ser un partido muy significativo para mí, pero yo quiero ganar el sábado y acabando el partido saludar a mis compañeros", finalizó.

