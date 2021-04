Pumas: Sevilla sigue de cerca a Johan Vásquez

Después de que el propio Johan Vázquez revelara que había tenido contactos con clubes europeos para continuar su carrera en el Viejo Continente, ha trascendió que un club español estaría siguiendo de cerca los pasos del zaguero de los Pumas.

Y es que según informó TUDN, el Sevilla envió a un visor para darle seguimiento al zaguero universitario.

En caso de que el zaguero sea del interés del cuadro andaluz estarían enviando una oferta formal para hacerse de sus servicios.

"Si he escuchado, mi representante ha estado en contacto con varios equipos, pero no hay nada concreto, es cuestión de esperar, no estoy ansioso ni nada, si sé algo es que estando con Pumas bien, me dará eso", refirió hace unos días Vásquez.

