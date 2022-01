Pumas, sin oferta formal por Dinenno; suena para Palmeiras

A días de que el Torneo Clausura 2022 dé inicio, surgieron rumores sobre la posibilidad de que el delantero Juan Dinenno saliera de Pumas con destino al Palmeiras, sin embargo, son sólo especulaciones, ya que el club universitario no ha recibido una oferta formal por el jugador.

En consulta con medios brasileños, RÉCORD pudo saber que el goleador argentino está en la órbita del conjunto Verdão, pero no se ha realizado una oferta por él y ambos equipos tampoco han encaminado conversaciones al respecto, por lo que todo dicta que el jugador continuará con la escuadra felina.

Aunque se habló de un fichaje que incluso rebasaría los 6 millones de dólares, en Brasil no ha llegado información con respecto a la posible contratación, pero esta no sería la primera vez que se vincula al conjunto albiverde con ‘Dinegol’; en febrero del año pasado se habló del interés que esta escuadra tenía en el ariete, sin embargo, al final no se dieron las negociaciones.

Estas noticias indudablemente son un respiro de alivio para el conjunto auriazul, ya que Dinenno se ha consolidado como una pieza fundamental en el ataque, tan sólo en el semestre anterior se colocó como el tercer jugador que colaboró con más de nueve goles y asistencias para el equipo con un total de 11 colaboraciones.

Incluso, el delantero ya consiguió llegar a las 27 anotaciones con la escuadra universitaria, cifra con la que superó el registró de Nicolás Castillo, uno de los últimos referentes que ha tenido la ofensiva de Pumas en los recientes años, por lo que su marca goleadora podría acrecentarse aún más en este Clausura 2022.

De esta manera, la escuadra del Pedregal aún podrá tener en su vestidor al goleador argentino, quien se perderá del inicio del torneo como consecuencia de la expulsión que recibió en Semifinales ante el Atlas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: ALEJANDRO ZENDEJAS, EN LA MIRA DE LAS ÁGUILAS COMO REFUERZO PARA EL CLAUSURA 2022