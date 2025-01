Ya está en México. A unos días de arrancar el Clausura 2025, el primer refuerzo de Pumas ya está en el país. Alex Padilla, portero procedente del Athletic de Bilbao, ya llegó a CDMX para hacer oficial su fichaje al equipo comandado por Gustavo Lema.

En la madrugada de este martes, Padilla arribó a la Ciudad de México para cerrar su llegada al Club Universidad Nacional. Será este mismo martes cuando el portero presente las pruebas médicas en Cantera y posteriormente, si está todo en orden, poder ser anunciado como el primer refuerzo de Pumas de cara al Clausura 2025.

Padilla ya está en México | MEXSPORT|

El portero con doble nacionalidad llegará cedido al cuadro universitario por 18 meses con opción a compra. Es decir, Padilla estará conhasta el verano de 2026. Posterior a ese plazo, el equipo auriazul tendrá la opción de pagar para poder adquirir los derechos federativos del guardameta mexicano-español.

En su llegada, Padilla señaló que llegar al cuadro universitario es un gran reto. De igual forma, señaló que cuando supo de la posibilidad de llegar a Pumas, no dudó en tomar la decisión.

Deja al Athletic | AP|

“Para mi es muy importante este reto, al final es uno de los clubes más importantes de México. Yo vengo a hacer mi trabajo, el cual es día a día. Cuando me ha llegado la opción de poder defender la portería de Pumas no me lo pienso”, señaló el guardameta.

Asimismo, se espera que Alex Padilla esté listo y pueda ser el portero titular de Pumas este mismo fin de semana. El domingo 12 de enero, los Universitarios abren su participación en el Clausura 2025 ante Necaxa en el Estadio Olímpico Universitario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Pumas: Altas, bajas y rumores rumbo al Clausura 2025

|