Altamirano tras descalabro ante Cruz Azul:' Me quedo inquieto, no reflejamos solidez defensiva'

La derrota que el Querétaro sufrió ante Cruz Azul causó inquietudes en su técnico Héctor Altamirano, quien consideró que no demostraron la misma solidez defensiva que habían trabajado en partidos anteriores.

La bipolaridad que han demostrado los Gallos Blancos, le generó preocupaciones al estratega de los emplumados, quien además aseguró siempre buscarán mostrar su mejor versión ya sea en calidad de visitante o de locales, sin embargo, estimó que en esta ocasión no consiguieron demostrar seguridad en sus líneas.

“En lo personal me quedo un poco inquieto porque le equipo había encontrado una solidez defensiva que no reflejamos, no podemos cambiar tanto, nuestra idea siempre será jugar de la misma manera de local que de visita. Hoy no desarrollamos lo que veníamos trabajando, me ocupa que cambiemos tanto como veníamos jugando de local”, declaró en conferencia.

Además, el Pity aseguró que el equipo está obligado a sumar puntos como locales, ya que en sus encuentros como visitantes los resultados no han sido favorables, debido a que cayeron ante Toluca y Cruz Azul, por lo que deberán de ir en la búsqueda de un ajuste rápido para encarar su próximo encuentro ante Pachuca.

“Intentamos mantener al equipo que hizo dos partidos buenos de local, pero hoy no nos encontramos ni en fase ofensiva, ni defensiva. Creo que le equipo dejó de tener esa característica de luchar. Nosotros nos plantamos en ese escenario, sabíamos lo que nos iba a plantear Cruz Azul pero pareciera que nos está costando reponernos rápido”, dijo.

