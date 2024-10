Nacho Ambriz luego de car ante América: “Me quedo conforme con lo que vi 11 vs 11”

El partido estuvo parejo hasta que Santos se quedó con uno menos por la expulsión de Ismael Govea, así lo consideró el propio entrenador del equipo Ignacio Ambriz, quien aseguró que su equipo tiene que levantar la cara.

“Creo que, a ver si puedo contestar bien la pregunta, estando 11 contra 11 no estaba parejo, por algo el equipo del frente es el bicampeón, pero me quedo conforme con lo que vi, veníamos muy lastimados, con muchas derrotas, se pierde los dos centrales titulares, después de la expulsión, de los cambios que se hacen, revolucionaron a su equipo, terminamos perdiendo 3-0, hay que levantar la cara, tenemos que viajar para jugar el martes para Pachuca”, comentó el entrenador lagunero.

Respecto a la reciente llegada de ‘Aleco’ Irarragorri a la presidencia del club, el estratega recordó que no llega con la varita mágica y necesitará un tiempo para adaptarse y comenzar a gestionar los cambios.

“Lo que debemos de entender es que no hay baritas mágicas, la situación sería diferente, me agrada el entusiasmo de Ale, la juventud, pero tenemos que ser prudentes, paso a paso, yo con mi experiencia tratar de ayudar en lo que respecta, es un presidente joven, la plantilla joven, él ha hablado muy poco, no hemos tenido mucho tiempo, ahorita se me acercó y me dijo ‘ánimo profe’. Otra derrota y otra derrota no es fácil para mí, pero sé ponerle el pecho a las balas, es algo difícil que estoy pasando, con trabajo se debe de revertir pronto”, finalizó Ignacio Ambriz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡CAPITÁN AL RESCATE! HENRY MARTÍN COMANDA ‘SUFRIDA’ VICTORIA DE AMÉRICA SOBRE SANTOS