Querétaro: Ariel Nahuelpán, ausente ante Juárez por sospecha de covid-19

Querétaro empató a un gol ante Juárez FC en duelo por la Jornada 3 del Apertura 2022.

Sin embargo, para el duelo ante el conjunto fronterizo los Gallos Blancos no pudieron contar con el delantero Ariel Nahuelpán y fue su técnico Mauro Gerk el que dio a conocer la causa.

"Kevin Balanta y ‘Tin’ Angulo se recuperan de molestias físicas, no los pudimos tener desde la primera fecha. Ariel Nahuelpan igual, pero tuvo un contacto estrecho de covid, no tiene, pero no podíamos arriesgar de traerlo.", dijo Gerk.

"A Balanta lo vamos a recuperar ante Monterrey y al Tin no lo sabemos. Son tres jugadores fundamentales para mí y no los hemos podido tener", agregó el estratega.

