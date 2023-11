Julián Quiñones revela que rechazó volver a Tigres tras su buen paso por Atlas

Julián Quiñones, delantero del América y la Selección Mexicana, confesó que Tigres buscó que regresara al equipo tras el gran momento que vivió en Atlas, donde fue bicampeón de la Liga MX.

En entrevista con TUDN, Quiñones contó que rechazó volver al conjunto felino, pues consideró que sería "un retroceso" en su carrera. Además, explicó que no "se lleva muy bien con la afición". Incluso, indicó que André-Pierre Gignac le habló para tratar de convercerlo, aunque su intento no tuvo frutos

"Yo estaba centrado en ese momento en Atlas. Hay un momento en el que ya conseguiste todo y tienes que salir por la puerta grande. Cuando conseguimos el bicampeonato me habla mi 'repre' y me dice: 'Tigres quiere que vuelvas'.

"'La verdad no quiero ir porque estoy bien mentalmente e ir a jugar a Tigres, retroceder todo lo que ya dejé atrás'. Gignac me habló y me dijo 'vente para acá', y le dije no, 'no me llevo muy bien con la afición para irme a meter allá'", explicó.

Julián Quiñones llegó a Tigres en 2016 tras un semestre con Venados. Después de un torneo en el equipo, fue prestado a Lobos BUAP, donde fue una de las grandes figuras.

Regresó a los felinos con muchas expectativas sobre él, pero nunca pudo encontrar su mejor versión y poco a poco fue perdiendo protagonismo, lo que resultó en su salida del club en 2021 con destino en Atlas.

