Mundial de Clubes: Gignac vs Lewandowski, el duelo a seguir en la Final

En un duelo sin precedentes, Bayern Munich y Tigres sacarán sus mejores cartas para hacer historia en el Mundial de Clubes, encuentro que además tendrá los reflectores sobre la ofensiva con Robert Lewandowski y André-Pierre Gignac como protagonistas.

Aunque cada escuadra tiene características particulares, sus dos ejes de ataque tienen mucho en común. Tanto Lewandowski como Gignac, se han consolidado como extranjeros goleadores en sus respectivos clubes y son especialistas en cobros de penaltis: el polaco ha convertido en 17 ocasiones, mientras que el francés lo ha hecho 11 veces de manera consecutiva.

La letalidad de ambos delanteros es reconocida, incluso el Bomboro es recordado de manera particular por el arquero bávaro, Manuel Neuer, pues durante la Eurocopa de 2015 el ariete felino le marcó un gol de cabeza, por lo que aseguró harán lo posible por mantenerlo alejado de su arco.

“Tenemos malos recuerdos de Gignac, pero bueno, ahora jugamos con el club, no en la Selección. Gignac está en Tigres, pero no es el único jugador, la clave será el rendimiento colectivo y trataremos de alejar a Gignac del área penal y no darle oportunidad de gol”, comentó en conferencia.

Sin embargo, ‘Lewangolski’ ha dejado en claro por qué se ganó a pulso ese sobrenombre al promediar 1,07 goles por partido en la presente temporada con 29 anotaciones en 27 juegos, cifra que incluso superó en la campaña anterior con una media de 1,17 anotaciones, incluso en características físicas tienen similitudes.

Con 34 años y 1.87 metros de estatura, Gignac es el máximo goleador del conjunto regiomontano y su pie derecho es el arma dominante, al igual que la de Lewandowski, que con 32 años de edad y 1.85 metros, es el segundo máximo anotador de los de Múnich y ahora ambos están por escribir un nuevo capítulo en su historia con sus clubes.

