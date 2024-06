¡Oficial! Tigres protagonizará los 'Viernes Botaneros' en TV Azteca

Este jueves, Tigres y TV Azteca dieron a conocer de manera oficial que los partidos de Liga MX que jueguen de local los felinos del norte serán transmitidos por la televisora del Ajusco. En esta presentación, también se oficializará que los Felinos protagonizarán el 'Viernes Botanero'.

Y es que los Tigres, al llegar a una nueva televisora, tendrán la posibilidad de jugar algunos partidos fuera de su horario habitual, los sábados en la tarde-noche, y disputarán algunos de sus partidos de local en el Estadio Universitario los viernes, para así completar la cartelera del tradicional 'Viernes Botanero' de TV Azteca, así lo revveló Carlos Ponce de León en el programa del miércoles 'Los Informantes' de RÉCORD+ y lo confirmó el relator Christian Martinoli en la presentación del conjunto de Nuevo León en TV Azteca.

“Tigres ha sido un equipo muy ganador, que ha transformado su historia, porque tenía dos títulos y de pronto empezó la inversión muy fuerte, llegó incluso a Segunda División, volvió, llena el estadio constantemente, no tiene boletos disponibles es un equipo protagonista e importante

"Y nosotros a pesar de que decimos los Viernes Botaneros, y lo que sea, los índices de rating que tienen los Viernes Botaneros y la exposición del futbol en la pantalla de TV Azteca, no lo decimos nosotros, lo dicen los números, desde hace muchos años es bastante amplia. Me imagino que para ustedes debe ser motivante también que todos los juegos de Tigres los va a poder ver la gente que le vaya o no a los Tigres en televisión abierta”, dijo Martinoli.

Cabe resaltar que el contrato entre TV Azteca y Tigres es hasta 2029, con opción a uno más. Este acuerdo es solo para las transmisiones para la República Mexicana, algo que también genera emoción en los Felinos por estar en televisión nacional.

Asimismo, Carlos Ponce de León señaló que cada juego de Tigres en el Estadio Universitario tendrá la presencia de Christian Martinoli, Luis García y Luis Roberto Alves 'Zague' en un palco de transmisión especial que se construirá en 'El Volcán'.

De igual forma, el máximo goleador de Tigres, André Pierre Gignac, se hará presente este jueves en 'Venga La Alegría', programa matutino de TV Azteca. Asimismo, Mauricio Culebro, presidente del club, también realizará el viaje a CDMX para el anuncio de cambio de televisora.

