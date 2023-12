'Pastor' Lozano asegura que Tigres ya es más grande que Cruz Azul y Pumas

Tigres ha ostentado un reinado en el futbol mexicano. A pesar de su éxito innegable, persiste un debate eterno sobre si los felinos merecen ser considerados como un equipo grande en el futbol mexicano. Javier 'Pastor' Lozano, sin embargo, tiene una opinión clara al respecto, argumentando que Tigres ha superado a dos de los llamados cuatro grandes de la Liga MX.

"Para mí, Tigres ya está por encima de Cruz Azul y Pumas, mis respetos para Guadalajara y América, pero Tigres ya está por encima de los otros y ha hecho más que ellos", expresó Lozano en una entrevista con Esto.

A pesar de la controversia que rodea a la percepción de Tigres fuera de Nuevo León, en la región la opinión es distinta. La consideración de ser un equipo grande no preocupa a los aficionados, ya que los títulos han llegado en cantidades abrumadoras.

"La verdad no importa porque se ha hablado de que Tigres es grande o no, y que nada más hay cuatro, pero acá lo que importa son los títulos y no si somos grandes o no, y últimamente es lo que el equipo ha hecho, darle títulos a la afición", afirmó Lozano.

En cuanto a la experiencia de ser parte de Tigres en tiempos de gloria, Lozano lo describe con entusiasmo. "Muy contento porque toda mi vida he sido aficionado a los Tigres. En algún momento jugué con ellos, estamos disfrutando porque fue campeón hace poco y nuevamente puede instalarse en una final. Muy contentos los aficionados felinos", compartió.

"Yo estoy muy contento porque somos el mejor equipo de la ciudad. Tigres ha dominado la Liga y es muy superior a Rayados", concluyó.

