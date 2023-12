Selección Mexicana: Se cumplen 100 años del primer partido del Tricolor

La Selección Mexicana, sin duda, nos ha regalado momentos increíbles, etapas donde el aficionado del Tricolor se puede sentir ilusionado por cómo juega su equipo, sin embargo, también ha hecho sufrir a miles de mexicanos que se ponen la verde, y no ven más que pena en el terreno de juego, y este sábado 9 de diciembre, se cumplen 100 años del primer partido del Cuadro Nacional.

9 de diciembre de 1923, ese día, el Tricolor disputó su primer enfrentamiento, y en el Parque España donde salió victorioso 2.1 ante Guatemala, su primera victoria, dando inicio con el pie derecho.

México, vivió su primera experiencia en un Mundial el primer año que se celebró la Copa del Mundo, en Uruguay 1930, su debut fue ante Francia y cayó 4-1; desde entonces, México ha participado en 17 Mundiales de 22 que se han realizado, y ha sido dos veces anfitrión, en México 70 donde se coronó Pelé, y en México 86, donde se consagró Maradona. Ahora, en 2026, nuestro país recibirá su tercer Mundial, pero junto con Estados Unidos y Canadá.

A lo largo de los años, la Selección Nacional de México se ha convertido en una industria que vende bien en las mesas de análisis deportivas de México, y en especial a Televisa y TV Azteca, quienes tienen los derechos de transmisión del Tricolor. Sin embargo, el sociólogo Sergio Varela, titulado de la UNAM afirma que el Tricolor no representa a la sociedad mexicana en su totalidad.

"No somos Chicharito (Hernández) o Chucky (Lozano). Representa a un círculo privilegiado, porque son 11 mexicanos millonarios que van atrás de una pelota. No todos los mexicanos tenemos ese gusto. Obviamente en 1923 no representaba lo que ahora, ni simbólicamente, ni emocionalmente, ni mercantilmente.

"Pero eso nació ya en la segunda mitad del Sigo XX para acá. Claramente no podemos entenderla sin Televisa, y caro, ligada al PRI, ya que, en su momento, sirvió para crear la idea de unidad nacional y patriotismo, eso que le encanta a las clases políticas en el mundo", analizó Varela para El Universal Deportes.

La Selección Mexicana es nombrada como 'El Gigante de la Concacaf', pues es el equipo nacional de la Confederación de Futbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe con más títulos, sumando 12 Copas Oro a lo largo del torneo.

Aunque en las Selección Inferiores, el Tricolor se ha logrado coronar en el Mundial Sub 17 en dos ocasiones, una en 2005 la última en 2011, además de que en la Sub 23 se han alzado con la medalla de oro en Londres 2012, y en Tokio 2020 con la bronce.

Títulos de la Selección Mexicana

Copa Oro: 12 (1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019 y 2023.

Copa Confederaciones: 1 (1999)

Títulos de la Selección Mexicana en categorías inferiores

Medalla de Oro (Sub 23): 1 (Juegos Olímpicos de Londres 2012)

Medalla de Bronce (Sub 23) 1: (Juegos Olímpicos de Tokio 2020)

Copa del Mundo Sub 17: 2 (2005 y 2011)

