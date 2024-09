Paunovic tras el empate de Tigres ante León: 'Se nos escaparon los tres puntos'

Tigres consiguió salvar un punto ante León, aunque también estuvo cerca de llevarse la victoria. Tras el empate de este viernes en el Estadio Universitario, el técnico de los felinos, Veljko Paunovic, expresó su frustración por no haber conseguido los tres puntos.

“También podemos decir que se nos escaparon los tres puntos. La gente que entró puso al rival contra las riendas. Fue un gran rival que, desde el inicio, se adelantó en su jugada de contraataque. León es un buen equipo, un equipo que nos iba a proponer un juego más ofensivo. Lamentablemente, en el segundo gol bajamos la guardia, y ante un equipo con jugadores tan rápidos, eso te hace daño”, comentó.

El estratega también criticó el ritmo lento impuesto por el equipo visitante, aludiendo a lo que describió como las “artes oscuras del futbol”, refiriéndose a las tácticas de León para frenar el avance de Tigres.

“No defendimos bien hoy. En ciertos momentos, cuando nos frenan el ritmo con revisiones largas y supuestas lesiones, se entiende que son parte del futbol, de las artes oscuras del futbol. No reclamo eso, pero nosotros tenemos el tiempo efectivo. Incluso cuando estábamos con uno menos, no perdíamos tiempo. Entiendo que cada equipo tiene su planteamiento, y respeto eso, pero el que está en medio no puede afectar el plan del otro, debe ser neutral”, afirmó el técnico de Tigres.

Paunovic señaló que la desaceleración del juego por parte de León generó una pérdida de concentración en su equipo, lo que permitió los dos goles del rival.

“Eso pasó hoy, los dos goles no son prevenibles. Vamos a trabajar para volver a ser contundentes en defensa, y creo que la regla de los 15 segundos en saques de banda no es suficiente”, concluyó el entrenador.

