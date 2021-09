Piojo Herrera: 'La malaria nos persigue cuando se te lesionan al minuto 15'

Tigres volvió a sufrir con las lesiones luego de que Florian Thauvin tuviera que abandonar el campo con una lesión a los 15 minutos, además de que el Diente López no pudo jugar debido a una apendicitis, por lo que Miguel Herrera reconoció que tuvo que replantear su esquema.

“En la banca no tienes la gente de arriba, Leo Fernández no se alcanzó a recuperar, Nico López tenía en la cabeza y Charli como revulsivo, te cambia los planes. Pasa y ahora sí no sé porque la semana fue bien dosificada, bajamos el trabajo de la semana para que se recuperaran y la malaria nos persigue, cuando se te lesionan al minuto 15. No sé qué está pasando", declaró Herrera en conferecia de prensa.

El Piojo reconoció que no tuvieron un buen partido y lamentó la molestia de la afición por los resultados negativos que ha tenido Tigres jugador en casa.

“Nada bien, no jugamos bien, dejamos crecer al rival y cuando queremos solventar el juego no alcanzó, no tuvimos la capacidad de concretar jugadas, el equipo no pudo concretar lo que se creó. Entiendo a la gente, el estar molesta, el equipo no gana y seguiremos intentado. El equipo debe terminar jugadas. Nahuel y la defensa se vieron bien”, aseguró.

