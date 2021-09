Andrés Lillini tras el empate con Tigres: 'Pudimos hacer de todo menos anotar gol'

Aunque le arrebató un punto a los Tigres en el volcán, Andrés Lillini, entrenador de Pumas, reconoció que hay poco que celebrar, pues sabe que las jornadas avanzan y la Liguilla se ve cada vez más lejana.

“En lo futbolístico mal porque no ganamos y se nos siguen escapando puntos. Generamos seis ocasiones claras de gol y no pudimos marcar. Ellos nos generaron situaciones de gol muy claras que supimos contrarrestar.

"Por momentos superamos a Tigres y por momentos Tigres nos metió en su situación, pero tengo jugadores que defienden esto hasta la última consecuencia, pero si no ganamos cada vez quedamos más lejos del objetivo que es el pase a la liguilla”, lamentó.

“Pudimos hacer de todo menos el gol, tenemos chances matemáticas, pero conforme pasan las jornadas se requiere ganar y es complicado", añadió.

A pesar del mal sabor de boca por no poder sumar de a tres, el timonel universitario consideró que fue el mejor partido que ha jugado su equipo en el torneo.

“Yo creo que este y el del sábado anterior fueron muy destacados. No ganamos y eso no es bueno, en el de Toluca no fue malo, ante Querétaro o Puebla, fueron una copia bastante parecida a este partido, claro que el rival dignifica. En conjunto sí por las situaciones de gol que se crearon, echamos mano de todo lo que tenemos, todos han participado y así va a ser hasta el final”, explicó.

Por último, dejó abierta la puerta para que el ariete Diogo de Oliveira tenga minutos en el clásico capitalino ante América. “El domingo anterior ya jugó con su equipo, entonces tiene ritmo de competencia. Diogo el próximo fin de semana minutos no sé, pero disposición sí y listo para usarlo, claro”, apuntó.

