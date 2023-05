Prensa regia revienta a Lainez: "No está ni para la Liga de Expansión"

El regreso de Diego Lainez a la Liga MX no fue ni como él esperaba y mucho menos como la afición de los Tigres de la UANL lo hubieran imaginado, tanto que la prensa regiomontana ya estalló contra el canterano de las Águilas del América.

En la semana previa a que Tigres se juegue su pase a la Liguilla del Clausura 2023 ante la Franja de Puebla, Willie González, de RG la Deportiva, no perdió la oportunidad de mandarle un mensaje al jugador mexicano a días de que se juegue el Repechaje ante el cuadro poblano.

"Después de haber visto ayer a Diego Lainez, ¿cómo sigue jugando en Primera División? Y a Robert Dante Siboldi… no entiendo por qué lo mete. Eso sí es para decirle a Siboldi: 'Robert, tú dijiste que iban a estar en la cancha los que mejor estaban y este chico, ni en la Liga de Expansión, ¡eh!', aseguró González.

Así mismo el periodista también aprovechó la oportunidad para mandar un contundente mensaje a Mauricio Culebro, Presidente del conjunto felino, al cual le recomendó no adquirir los derechos del jugador que pertenece al Real Betis de LaLiga.

"Se la pasó en el suelo. Muy triste lo de Diego Lainez. Ojalá que Culebro no lo vaya a comprar, no se le vaya a ocurrir. (…) No vamos a tardar en ver a Diego Lainez en el Puebla o en el Mazatlán", sentenció.

Diego Lainez podría salir como titular ante Puebla el próximo sábado en el encuentro que decida uno de los lugares para la Liguilla del Clausura 2023, algo que claramente no tiene contenta a la afición felina del norte de nuestro país.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES Y LEÓN POR EL TERCER ROUND Y EL PASE A LA GRAN FINAL DE LA CONCACHAMPIONS