Siboldi descarta sentir presión por conseguir el bicampeonato con Tigres

Tigres mantiene viva la esperanza de conseguir el bicampeonato de la Liga MX tras golear a Puebla e instalarse en las Semifinales del Apertura 2023, instancia en la que se medirá a Pumas.

Ante esta posibilidad, Robert Dante Siboldi, técnico de los felinos, negó sentir presión por volver a levantar el título, sino todo lo contrario, pues señaló que el poder regarle un trofeo más a la institución le genera ilusión.

"Con todo respeto, no siento presión (por el bicampeonato), siento responsabilidad, deseos, ilusión y darle otro título a la institución. Hemos demostrado que el equipo es competitivo y no se cansa de ir por más, ese ADN no es fácil lograrlo y aquí hay muchos muchachos que han trabajado muchos años para lograr eso; nadie les regaló nada", afirmó en conferencia de prensa.

Además, el técnico uruguayo dijo estar disfrutando el momento que vive su equipo y destacó la mezcla entre jugadores de experiencia y los jóvenes.

"Estoy disfrutando lo que entrenadores anteriores han logrado, en especial Ricardo (Ferretti). Todavía están muchachos como André (Gignac), Guido Pizarro, Nahuel Guzmán, Luis Quiñones, Javier Aquino, que son líderes y los que vienen marcando el paso, los jóvenes están aprendiendo y adquiriendo esas ganas de conseguir títulos en cada torneo que se participa, ellos contagian a todos", agregó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: GIGNAC, A UNA DIANA DE LLEGAR 200 GOLES CON TIGRES Y ENTRAR A HISTÓRICA LISTA DE 'KILLERS' EN LIGA MX