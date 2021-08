Tigres: Piojo Herrera mandará a Thauvin a la banca y prometió Liguilla sin Repechaje

Ser el jugador más caro de la Liga MX con un valor de 17 millones de euros no le garantiza a Florian Thauvin la titularidad en los Tigres y el técnico Miguel Herrera aseguró que el francés será enviado a la banca hasta que haga conciencia de la liga a la que llegó.

"Es una idea de también darle la consciencia de a qué liga llegó, cómo tiene qué jugar, iba tomando ritmo y se fue, lo voy a poner a tono, estará para ser un revulsivo, seguirá trabajando para competir con sus compañeros. Se hizo una inversión importante, pero nadie es titular indiscutible, tiene que demostrar, por eso fue Campeón del Mundo, que no jugó pero estuvo en los 23 y no cualquiera lo hace... estamos conscientes del jugador que tenemos, pero lo vamos a llevar", aseguró Herrera en conferencia de prensa.

El Piojo no ha tenido un buen arranque con los Felinos en lo que va de la temporada con solo una victoria en cuatro partidos, además de haber quedado eliminado de la Leagues Cup, pero el estratega prometió que el equipo llegará a la Liguilla sin necesidad de recurrir a la Repesca.

"Busco que se sigan manteniendo esos resultados pero con otra idea, me ha costado. También en este inicio se han cruzados las jornadas dobles que no nos permiten trabajan al cien la idea, hay que seguir trabajando, no de pedir paciencia, es entender que era otra idea, otra forma… estoy seguro que estaremos en la Liguilla de inicio, no vamos a repechaje, ahí buscaremos levantar una copa más", comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MIGUEL HERRERA CONFÍA EN RECUPERACIÓN DE TIGRES: 'EL PLANTEL ES RICO Y ESTAREMOS EN LIGUILLA'