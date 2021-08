Tigres: Gignac reveló tener una fractura y espera estar listo para la Jornada 8

Una lesión ha retrasado el debut de André Pierre Gignac con Tigres en lo que va del Apertura 2021, pero el francés espera volver a las canchas cuanto antes.

El atacante mandó un mensaje en sus redes sociales en donde reveló que sufre de una fractura y expresó su deseo de volver a jugar lo más pronto posible y se puso el partido contra León como objetivo.

"¡Con mucho ánimo saldré de esta! El reto es estar listo la semana contra León. Una pequeñita fractura no me vencerá. Keep Smiling. Vamos mis Tigres", escribió Gignac en su cuenta de Twitter.

Con mucho ÁNIMO saldré de esta!! El reto es estar listo la semana contra León!! Una pequeñita fractura no me vencerá Keep Smiling Vamos mis @TigresOficial pic.twitter.com/PaJZLgZ9Xj — Gignac Andre-pierre (@10APG) August 15, 2021

El galo se ha perdido tres partidos de la Liga MX, además del juego por la Leagues Cup ante el Seattle Sounders.

