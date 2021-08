Piojo Herrera sobre situación de Tigres: 'El responsable soy yo, no hay que buscar culpas'

Tigres registra cuatro partidos consecutivos sin probar victoria. Miguel Herrera y sus dirigidos consiguieron dividir unidades ante el Puebla y aunque el técnico aseguró que el objetivo de su equipo no es empatar, consideró que el resultado no es malo y además de asumir su responsabilidad, dijo que pronto le darán satisfacciones a su afición.

“No es malo, no puedo decir que sea malo pero no es lo que pretende este equipo, veníamos con la idea de sumar de a tres, se suma pero no es nuestra idea. El responsable de esta situación soy yo, no hay que buscar culpas. Sé que la gente está molesta, pero al final, estoy seguro que vamos a terminar dándoles una gran satisfacción”, declaró en conferencia.

En este arranque de torneo, las expulsiones se han convertido en una complicación para los regiomontanos, ya que en cuatro partidos tres jugadores recibieron tarjeta roja y el ‘Piojo’ aseguró que deben revertir esta situación porque les está cobrando factura.

“Venimos remando de atrás. Tenemos que ser más contundentes, es cosa de trabajo. Tenemos que ser conscientes que no podemos regalar hombres en la cancha porque nos está costando trabajo”, manifestó.

