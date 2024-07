Veljko Paunović sobre tener a Gignac en la banca: “El lo entiende, no puedo dejar que nadie se sienta excluido”

El director técnico de Tigres, Veljko Paunović, aseguró que no ha tenido inconvenientes con André Pierre Gignac por tenerlo de inicio en la banca, ya que enfatizó que el ídolo felino lo entiende y no buscar hacer sentir excluido a nadie.

“No es un crack, él tiene muchísima experiencia en esto, él sabe muy bien cómo es el futbol, entiende, yo entiendo también, todos conocen el futbol, de verdad, nosotros tenemos una plantilla con muchísimo potencial y talento, y yo estoy aquí para maximizar esto, y lo que no puedo permitir es que la gente se sienta excluida, no puedo permitir tampoco que la gente se ponga en peligro en este tramo de inicio de la temporada”, agregó

De igual manera descartó que tenga interés por Fernando Beltrán de Chivas, ya que enfatizó en que respeta mucho a los jugadores que están en actividad con otro equipo.

“Yo siempre respeto a los jugadores que no son de nuestro equipo, desde luego que Caño, junto con otros jugadores que he estado dirigiendo en Chile, es uno de los jugadores que tiene muchísima calidad, y a mí y a mi equipo han ayudado muchísimo, así que, primero respeto, segundo reconocimiento, y tercero, no volvamos”, agregó.

Al final, puntualizó en que no tiene excusas por el empate de estar tarde, ya que busca darle rotación a todo el plantel.

“Primero no hay ninguna excusa. Yo siempre digo, hay que utilizar las circunstancias que tenemos para maximizar o adaptar nuestro plan y trazar algo, algún plan que tiene sentido para que nos podamos beneficiar. Busco la oportunidad en todo lo que hacemos y creo que la oportunidad que tenemos ahora es precisamente lo que estamos haciendo es darle participación a todo el grupo”, concluyó.

Beñat San José: “El punto suma, pero nos sabe a poco”

El director técnico del Atlas, Beñat San José, aseguró que pese que le agrada el punto obtenido en casa ante Tigres le sabe a poco, ya que no pudieron concretar las oportunidades que se les presentaron en el partido.

“Hemos hecho un gran partido, un gran rival, sin duda alguna, y que realmente, si bien el punto suma, nos sabe a poco, al final, es una lástima que no hayamos podido materializar algunas llegadas que hemos tenido en algunas ocasiones, algunas contras que nos han cortado, y bueno, pero repito, estoy orgulloso del equipo, de lo que ha llevado hasta el final”, señaló

Posteriormente descartó que haya tenido alguna oferta para ser el nuevo entrenador de Ecuador, de igual manera felicitó a Camilo Vargas por su destacada actuación en la Copa América.

“Voy a empezar con una respuesta más corta, que es que lo desmiento totalmente y no he tenido ningún contacto. Primero aprovecho para felicitar a Camilo Vargas, un tremendo campeonato que sigue haciendo y que ha llegado a la final. Tanto yo, como todo el club, le deseamos lo mejor a Camilo”, agregó.

Al final, puntualizó en que espera poder tener su plantel completo durante la League Cup o al Final del mismo torneo.

“Ahora tenemos una seguidilla bastante fuerte y creo que la League Cup de Estados Unidos va a ser clave para poder reunir a todos. Y lo que espero y esperamos es que después de la Leagues Cup, con la propia Leagues Cup, ya empecemos a ver. Después ya empecemos a iniciar lo que es la posibilidad de poder contar con todos los que estoy hablando. Para ponernos una fecha, entiendo que la propia League Cup o después, es cuando vamos a entrar a más el equipo. Y los que no están a punto todavía, creo que para esa fecha están a punto”. Concluyó.

