Miguel Herrera mostró inconformidad con el VAR tras la derrota ante América

Inconforme con el uso del VAR. Miguel Herrera se quejó de que el cuerpo arbitral noconsultó a la cabina en la.jugada en donde existió un posible penal a su favor.

“No a lo mejor, quítale el a lo mejor, no condiciona el partido, pero la jugada es clara, hay una herramienta muy buena, el VAR sirve, claro que sirve, hay que usarla. Si no la utilizas, no sirve, es una oportunidad manifiesta de gol, falta que lo metas o no lo metas", explicó el 'Piojo'.

"Pero es la posibilidad más clara, la debes de meter, no se utiliza la herramienta, se enojan y van a decir que estoy hablando mal del arbitraje, pero es funcional para ellos, yo creo que en el juego no la vio, pero si la tienes a un metro de distancia, hay que marcarlas, si no se utiliza la herramienta no sirve, hay que utilizarla", agregó.

Del partido aseguró que América se llevó la victoria por suerte y por las atajadas de Luis Ángel Malagón porque en volumen de juego consideró que Xolos fue muy superior.

“No gana el equipo porque no juega bien, a veces la suerte, ellos patearon tres veces y metieron dos, nosotros pateamos ocho y Malagón salió en un gran día, así es el futbol, estamos molestos, esto es de hacerlo, se encontraron con las jugadas y ganan el partido”, afirmó Miguel Herrera.

