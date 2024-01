André Jardine tras la victoria ante Xolos en el inicio del CL2024: "Esto es América"

Lo ganó con puro mexicano. André Jardine no dudó en celebrar que el triunfo en Tijuana se hizo no solo con un cuadro suplente, sino que también fue un once de puros jugadores nacionales y que eso confirma también la grandeza de América.

“Estaba decidido desde antes, que si eramos campeones íbamos a pensar de esta forma, es muy importante que los jugadores de alto nivel como los que tenemos necesiten descanso, cuando empiezas un ciclo debes de tener una pausa, esta ayuda para enfrenarlos muy fuerte, por eso pensamos así", declaró el estratega brasileño.

"Además, cada jugador es diferente, hay un grupo que está entrenando como loco, para regresar a competir al alto nivel, se necesitaban al menos un par de semanas de descanso, esto es América, estamos contentos con los canteranos, hay que celebrar con 11 mexicanos en la cancha de inicio, hoy se demuestra qué es América”, añadió.

Respecto a todos los rumores de que sus jugadores podrían salir del club en este mercado, el timonel confirmó que hoy siente felices y comprometidos a todos, pero en caso de querer seguir su camino por otro lado tienen toda la libertad.

“Siento que todos los que están con nosotros están felices, las puestas están abiertas a los que no estén felices en América, son completamente libres de encontrar la felicidad en otro lado, pero a todos los siento comprometidos", aseguró André Jardine.

