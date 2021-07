siboldi-tras-derrota-duele-mucho-por-ser-el-primer-partido-pero-hubo-entrega

Iniciar un torneo con el pie izquiero de local siempre es una situación complicada, sin embargo, para Robert Dante Siboldi, Xolos supo reaccionar después de recibir el primer gol y fueron capaces de orillar a Tigres al error aunque les faltó más contundencia en el ataque.

“Duele mucho por ser el primer partido del torneo y fue en nuestra cancha, pero me gustó la entrega del equipo, tuvimos llegada y nos faltó concluir, no me gustó el inicio porque siento que respetamos mucho al rival y fue hasta después del gol de Tigres que el equipo se suelta y fue cuando forzamos a los errores de Tigres, pero no supimos aprovechar las ocasiones que generamos”, apuntó el estratega uruguayo.

Siboldi fue claro y reconoció que los Felinos fueron digno vencedor argumentando que fueron más eficaces en la zona ofensiva, pero no dudó en asegurar que su equipo mostraá una mejor en las siguientes jornadas.

“Estamos muy enojados después de una derrota pero te digo que Tigres tuvo un alto porcentaje de efectividad y supieron aprovechar sus llegadas, el partido lo gana quien hace más goles y hoy Tigres los hizo, nos duele pero tenemos la confianza de salir adelante”, declaró el timonel tijuanense.

