Aguirre tras empate vs Puebla: 'No concretamos las que tuvimos, no le doy más vueltas'

Después del empate a uno de último minuto con el Puebla, Javier Aguirre, entrenador de Rayados, aceptó que su equipo no pudo concretar las opciones de gol que pudieron haber cambiado el resultado; sin embargo, recalcó que intensificarán el trabajo.

Además de que dijo que el hecho de que La Franja haya jugado gran parte del juego con un hombre menos, no es culpa de su equipo.

“Me quedo con el espíritu de equipo que mostramos, con las ganas de ganar porque permanentemente tenemos la obligación de hacerlo, tuvimos ocasiones de gol y no las concretamos y al final el equipo rival se lleva un empate, y hay que tirar para adelante. Puebla pelea mucho y no concretamos las que tuvimos, no le doy más vueltas.

“Si no metes las ocasiones dejas crecer al rival, jugar con 10 u 11 no es que el rival no pueda jugar al futbol, no es nuestra culpa que lo hayan expulsado, nosotros hicimos nuestro trabajo. En ocasiones por lo menos fuimos mejores y si no las metes pagas el precio, pero es corregir esos detalles y hay que trabajar“, explicó el ‘Vasco’, al tiempo en que puntualizó que:

“Estoy contento en general con el rendimiento del equipo, ya en lo individual habrá que ver en la semana”.

